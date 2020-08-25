ещё! выкл. сиськи
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25.08.2020 13:46 | интересное от kikos | комментарии: 1  ↓ 
Негативное влияние табакокурения на организм А@Polinaрича

Никотин (C10H14N2) - это природный жидкий алкалоид.
Содержится в листьях растения под названием табак (широт. Nicotiana-род растений семейства пасленовых.
Он обладает высокой токсичностью.
Алкалоиды - это органические соединения углерода, водорода, азота и, в некоторых случаях, кислорода.

Сигаретный дым содержит азот, метан, водород, аргон и цианистый водород.

Как и более 4000 других компонентов, многие из которых фармакологически активны, они токсичны, мутагенны и канцерогенны (то есть накапливаются в организме). Ацетальдегид, ацетон, аммиак, бензол, бутиламин, диметиламин, ДДТ, этиламин, формальдегид, сероводород, гидрохинон, метилурия токсичность и радиоактивность-мышьяк, полоний-210, кадмий.
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supershmel | 25.08.2020 14:40
жить в стране евро 0 и стремать курить сижки
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