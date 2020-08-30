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30.08.2020 20:51 | прочее от Murrzik | комментарии: 5  ↓ 
@Murrzik в ЕКБ
1651x782, 473 Kb / Авто, памятник, екатеринбург, Murrzik, скульптура

комментарии
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Polina | 30.08.2020 21:21
ко всем этим постам подходит тег "скульптура")
Murrzik | 30.08.2020 21:40
Polina (21:21), спасибо. Не мог вспомнить ) Добавил везде.
kikos | 30.08.2020 22:53
Murrzik (21:40), Вот это ты отожрался, Мурзыкин... я в Ёбурге через неделю буду.
Bob Tot | 31.08.2020 00:00
и че вы все там забыли?
Bob Tot | 31.08.2020 00:00
щас бы с памятниками фоткаться
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