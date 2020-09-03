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03.09.2020 06:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Сегодня открытие в Чульмане

Чульман — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Якутии.

Бюст открыт в честь победы над Японией, 3 сентября
957x1280, 283 Kb / Сталин, бюст

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berry | 03.09.2020 08:33
Vintorezz | 03.09.2020 08:49
Vintorezz | 03.09.2020 08:49
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