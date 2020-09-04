ещё! выкл. сиськи
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04.09.2020 19:49 | тексты от Murrzik | комментарии: 4  ↓ 
Фургал признался, что он был за рулём машины Ефремова, когда они ехали травить Навального.
комментарии
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Polina | 04.09.2020 19:51
Мурзыч, а теги здесь, например "Фургал, Ефремов, Навальный" не надо?)
Murrzik | 04.09.2020 19:54
Polina (19:51), в текстах таги не нужны.
Murrzik | 04.09.2020 19:56
Поясню. Писк работает при помощи текста. То есть, таги выполняют роль текста, под картинками и видео.
Polina | 04.09.2020 20:02
Murrzik (19:56), понятно. спасибо, батенька
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