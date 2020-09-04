ещё! выкл. сиськи
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04.09.2020 21:57 | интересное от Хрень | комментарии: 0  ↓ 
В январе 1976 года знак был изменён на «HOLLYWeeD» (weed — «травка») в честь нового закона штата Калифорния о марихуане.
598x400, 286 Kb / голливуд, гора, hollyweed, ч/б

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