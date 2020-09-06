06.09.2020 09:29 | тексты от kikos | комментарии: 0 ↓ от Однажды я спросил у священника:

- Скажите уважаемый, можно ли смотреть на голую женщину?

- Можно, можно.

- А смотреть порнофильмы?

- Конечно можно.

- А на что тогда смотреть нельзя?

- На сварку нельзя смотреть!