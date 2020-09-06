ещё! выкл. сиськи
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06.09.2020 16:52 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

1836x2048, 399 Kb / негритянка, тату, косички, пирсинг, платок, губы, бусы, цепочка, кулон, sup3rrnova

комментарии
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supershmel | 06.09.2020 17:54
обрезал бы губы поставил бы +
Лелик | 06.09.2020 18:05
supershmel (17:54), у некоторых негритянок губы от природы бывают такими.
Polina | 06.09.2020 18:31
Лелик (18:05), нет, бать, здесь силикон излишне вдут. была я там, где в основном только негры, и с толстющими губами там были, но ни у одной не было такой вот испоганенной формы
Лелик | 06.09.2020 19:04
Polina (18:31), как, а это как же??? http://group-anons.ru/userfiles/images/otkrytki/%D0%A41.jpg )))
supershmel | 06.09.2020 19:26
Лелик (18:05), и хер от природа на полметра и две руки обхвата) ага
Лелик | 06.09.2020 19:27
supershmel (19:26), ага
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