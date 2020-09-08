ещё! выкл. сиськи
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08.09.2020 17:17 | интересное от atrox | комментарии: 0  ↓ 
Козломобиль, США, 1937
Американский фермер демонстрирует свое транспортное средство. Приводится в движение козлом, который находится в беговом колесе. Козломобиль мог достигать скорости до 15 км/ч. Козёл–запаска вверху.
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