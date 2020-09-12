ещё! выкл. сиськи
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12.09.2020 05:48 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Устроился как-то один гинеколог маляром работать и через щель под дверью не только во всей квартире старые обои отодрал, но и новые поклеил.
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Vintorezz | 12.09.2020 05:58
Бороды анекдотам рубить и петросяну их отдавать...
Была экранизация этой шутки 6 кадров вроде
Лелик | 12.09.2020 09:02
Vintorezz (05:58), а как тебе вариант с заменой колец через выхлопную? )))
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