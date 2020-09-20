ещё! выкл. сиськи
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20.09.2020 22:05 | прочее от Polina | комментарии: 2  ↓ 
Двухступенчатый гладкоствольный ствол, восьмиугольный, затем круглый, с расширяющимся срезом калибра 14 мм. Колесный замок с тонкой гравировкой и внешним предохранительным рычагом. Подпружиненная крышка поддона с кнопкой разблокировки. Нюрнбергский пробный знак отпечатан на пластине замка вместе с клеймом мастера "CK" и кувшином (см. Der neue St&#195;¶ckel, № 7731). Со стороны, противоположной замку, навинчивается железная застежка для ремня. Цельнолитое ложе из орехового дерева с чрезвычайно сложными вставками из выгравированной и черненой кости.
1200x745, 72 Kb / оружие, пистолет

комментарии
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Vladko | 20.09.2020 23:24
"Цельнолитое ложе из орехового дерева" это, блядь, как?
lexa_de | 21.09.2020 03:18
Vladko (23:24), умели предки!!!
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