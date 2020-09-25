25.09.2020 17:59 | прочее от Polina | комментарии: 1 ↓ от Интерьерные картины из нити.

Выполненная вручную из нескольких километров нити такая картина несомненно станет уникальной доминантой любого интерьера! Будь то одна из десятков готовых работ из нашей галереи, или индивидуальная работа на заказ по вашим фотографиям, она не оставит равнодушным даже самых искушенных ценителей прекрасного. Прочная мононить обходит 200 алюминиевых шпилек на окружности несколько тысяч раз, не прерываясь и не огибая никаких других точек внутри круга. Изображение удивительным образом проявляется за счёт специального выбора последовательности плетения. Все работы выполняются вручную на деревянной основе размера 55x55см или 76x76см с величайшим вниманием к деталям и уже оснащены подвесом для размещения на стене. Техника, разработанная в 2016-2017 годах, являет собой симбиоз математики и изобразительного искусства. Воспринимаясь не иначе, как чудо, наши работы успели завоевать сердца десятков ценителей по всему миру - от Австралии до Америки, от ОАЭ до Норвегии!

нить, портреты, картины

