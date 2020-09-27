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27.09.2020 15:38 | интересное от Polina | комментарии: 1  ↓ 
Полиция Вьетнама накрыла подпольную фабрику, на которой стирали и сушили использованные презервативы для перепродажи.

Полиция конфисковала порядка 345 тысяч использованных презервативов, которые были выстираны для последующей перепродажи. Об этом 24 сентября сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Подпольная фабрика находилась в здании склада в южной провинции Биньзыонг.

Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов (794 фунта), что эквивалентно 345 тысячам презервативов. Владелец «грязного» бизнеса пояснил, что они ежемесячно получали использованные презервативы от поставщика. Его имя не раскрывается.

Женщина, задержанная во время обыска, описала технологию — сперва изделия из латекса кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянную палочку. Далее шла переупаковка, после чего контрацептивы снова попадали на прилавки. Агентство сообщает, что точное количество проданных б/у презервативов неизвестно.
535x492, 102 Kb / презервативы

комментарии
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atrox | 27.09.2020 16:20
В Муй Не чувак один рассказывал, что вьетнамские менты, которые днём следят за порядком, после смены переодеваются, садятся на мотобайки и снова едут работать. И это именно они подлетают к туристам со своим фирменным "Руски? Маривана, кока, леди бум-бум - поехали!"
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