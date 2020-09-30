ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2jun9q https://coub.com/view/2juk10 »
30.09.2020 18:16 | тексты от atrox | комментарии: 2  ↓ 
На неба розовый лоскут
Ложилась пыль грядущих дней.
А наш завод клепал тоску
И комплектующие к ней.

Он чем–то звякал и искрил,
Не прекращая вечный труд.
Его гудок, как вдовий крик
Стучался в окна поутру.

Он раскалённою иглой
Входил во множество сердец.
На нём трудился прадед мой,
И дед трудился, и отец.

Когда пятнадцать лет пройдёт,
Я приведу сюда сынка.
— Смотри, сынок, вот наш завод.
Здесь производится тоска.

И на прадедовском станке
Работать так же ты сумей,
Чтоб оставались по тоске
Мы впереди планеты всей.

Сергей Плотов.

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ArmorDriver | 30.09.2020 19:59
Не, сына привести не успеет: продадут территорию завода, застроят человейниками - и будет радостная безработица.
А сынок будет писать подобные стихи о Макдональдсе, в котором будет трудится.
atrox | 30.09.2020 20:13
ArmorDriver (19:59), -ться. самоелучшееобразованиеТМ
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112128 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 242 / 354| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer