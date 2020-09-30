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30.09.2020 18:16 | тексты от atrox | комментарии: 2 ↓
На неба розовый лоскут
Ложилась пыль грядущих дней.
А наш завод клепал тоску
И комплектующие к ней.
Он чем–то звякал и искрил,
Не прекращая вечный труд.
Его гудок, как вдовий крик
Стучался в окна поутру.
Он раскалённою иглой
Входил во множество сердец.
На нём трудился прадед мой,
И дед трудился, и отец.
Когда пятнадцать лет пройдёт,
Я приведу сюда сынка.
— Смотри, сынок, вот наш завод.
Здесь производится тоска.
И на прадедовском станке
Работать так же ты сумей,
Чтоб оставались по тоске
Мы впереди планеты всей.
Сергей Плотов.
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