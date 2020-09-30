30.09.2020 18:16 | тексты от atrox | комментарии: 2 ↓ от На неба розовый лоскут

Ложилась пыль грядущих дней.

А наш завод клепал тоску

И комплектующие к ней.



Он чем–то звякал и искрил,

Не прекращая вечный труд.

Его гудок, как вдовий крик

Стучался в окна поутру.



Он раскалённою иглой

Входил во множество сердец.

На нём трудился прадед мой,

И дед трудился, и отец.



Когда пятнадцать лет пройдёт,

Я приведу сюда сынка.

— Смотри, сынок, вот наш завод.

Здесь производится тоска.



И на прадедовском станке

Работать так же ты сумей,

Чтоб оставались по тоске

Мы впереди планеты всей.



Сергей Плотов.

стих, тоска

