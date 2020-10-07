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07.10.2020 18:42 | картинки от seregin691 | комментарии: 1  ↓ 

552x698, 10 Kb / Логотип, марка года

комментарии
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seregin691 | 07.10.2020 18:43
Это же надо в одной букве рассказать про этот год!!!!
Лаконично, иронично и с правильным
Посылом..
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