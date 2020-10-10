ещё! выкл. сиськи
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10.10.2020 01:48 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Самый старый глобус (510 лет).
Этот старый глобус кропотливо выгравировали на поверхности страусиного яйца в Италии. Нынешний владелец приобрёл его на ярмарке карт в Лондоне в 2012 году.
1190x1195, 342 Kb / глобус, яйцо

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