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10.10.2020 10:03 | картинки от Mullets | комментарии: 2  ↓ 

1080x684, 42 Kb / Схема, электричество, батарейки, генератор, долбо&#235;б, алгоритм

комментарии
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supershmel | 10.10.2020 10:20
почему в правой ветке трансформаторы в конце?
Bob Tot | 10.10.2020 10:37
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