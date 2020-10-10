ещё! выкл. сиськи
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10.10.2020 20:00 | картинки от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
В Екатеринбурге нарисовали одного известного патриарха в образе Скруджа Макдака, который купается в золоте

Граффити прожило лишь пару часов. Современное искусство, которым можно гордиться: красиво, лаконично, правдиво.

..сам не видел
1280x848, 278 Kb / Граффити, патриарх, скрудж, золото

комментарии
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supershmel | 10.10.2020 21:11
это хитрый план по покраске стенки
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