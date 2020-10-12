ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @DicDS, у мтс часто просто инета нет) а они еще лочат »
12.10.2020 02:37 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
- Саша, ты знаешь, я спас Навального!
- Володя, а я спас Тихановскую!
- Мы - спасители!
700x394, 31 Kb / путин, лукашенко, политота

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