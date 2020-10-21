ещё! выкл. сиськи
« dimas: @atrox, а женские сквозные есть? »
21.10.2020 23:44 | тексты от Mullets | комментарии: 0  ↓ 
Фима , почему ты стал именно хирургом?
— Ну, потому что для проктолога я слишком весёлый, а для гинеколога слишком влюбчивый…
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