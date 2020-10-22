ещё! выкл. сиськи
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22.10.2020 14:45 | прочее от Polina | комментарии: 4  ↓ 

1125x1356, 352 Kb / женщина, баобаб

комментарии
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dimas | 22.10.2020 15:09
Мне бы женщину в белом,
А, впрочем, какая разница?
Привязал бы её к баобабу,
Да выебал в задницу.
dimas | 22.10.2020 15:09
или:
"Прибил бы руки её к баобабу,"
Болт | 22.10.2020 17:10
dimas (15:09), если вас поставить раком и зажать соски в тиски, стукнуть вас разок по сраке, вы насерете в носкт.
Болт | 22.10.2020 17:11
Поля, тема баобабов с чем связана.
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