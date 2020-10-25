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25.10.2020 14:05 | прочее от Polina | комментарии: 2  ↓ 

827x544, 127 Kb / кони, снег, ч/б

комментарии
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kikos | 25.10.2020 14:20
А чё, пипирку у коня замазала?
Polina | 25.10.2020 17:22
kikos (14:20), не, не я. я бы не замазала, це кто-то другой херней занимался))
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