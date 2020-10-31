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31.10.2020 07:11 | картинки от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 

599x800, 116 Kb / Лоток, кот, стенгазета, кошачий вестник

комментарии
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болт | 31.10.2020 09:52
Что за порода? У меня кошка такой же расцветки, в документе написано - серая лесная кошка. Нигде не могу найти описание породы и вообще её нет в каталоге.
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