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04.11.2020 19:35 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Замок Данноттар

Средневековый замок, который расположен на восточном побережье Шотландии, в 3 км к югу от города Стоунхейвена и в 24 км от Абердина.
1080x1350, 228 Kb / Замок Данноттар, Шотландия, крепость

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