ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @supershmel, старинный обычай »
06.11.2020 20:37 | тексты от selector | комментарии: 4  ↓ 
Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой и все лежит, как было брошено год назад, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не телевизор, приемник и чайник, включенные одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов, хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой – и вас не понимают.
(М.Ж.)
комментарии
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supershmel | 06.11.2020 21:44
написала марина фёдоровна ты в инициалах ошибся
https://www.b17.ru/article/264698/
selector | 06.11.2020 21:51
supershmel (21:44), зачем ты все пытаешься опошлить?
WWWolfy | 06.11.2020 22:09
supershmel (21:44),
https://proza.ru/2011/11/25/1488
Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой. И вас не понимают
2011 год

Психологиня явно спиздила, и как минимум - часть того, что она подписала копирайтом.
supershmel | 06.11.2020 22:25
selector (21:51), как пасту можно опошлить? просто лолилурю с текста которому место на условном вуманру
WWWolfy (22:09), коллега по цеху так сказать https://prikolov.net/f/prikol/files/2006/11746601776.jpg
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