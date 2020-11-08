ещё! выкл. сиськи
« kikos: Давненько старикан Барашко не подавал признаков жизни.. »
08.11.2020 20:53 | тексты от atrox | комментарии: 0  ↓ 
— Вновь избранный президент великой страны, 6 букв, на Б начинается.
— Ох и льстецы, — по–доброму улыбнулся Батька.
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