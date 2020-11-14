ещё! выкл. сиськи
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14.11.2020 17:26 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Жуткие по сути своей коляски появились в начале второй мировой войны. Все в той же Англии. Англичане сильно боялись газовых атак, и производители колясок успокаивали их, демонстрируя специальные модели колясок, в которых дети будут надежно спрятаны в случае атаки. Если взрослые могут на себя просто противогазы надеть, то коляски становились для детей бункерами с противогазовой трубой.
3500x2596, 623 Kb / женщина, коляска, детская, ч/б, противогаз

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