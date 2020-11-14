ещё! выкл. сиськи
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14.11.2020 17:35 | сиськи от Polina | комментарии: 1  ↓ 

1600x1140, 428 Kb / женщина, стол, выпечка, баранки, булки, тесто, скалка, повязка, ваза, колосья, масло

комментарии
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nevrika | 14.11.2020 19:28
Ох уж эти современные фотографы... ) Ну канешна жи хозяйка высыпала бы муку прямо на кружевную скатерть! ) Но в общем картинка приятная.
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