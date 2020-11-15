ещё! выкл. сиськи
« DicDS: https://www.facebook.com/68109 ... 250469/posts/4146686645358326/ »
15.11.2020 14:07 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
- Прочитал легенду о Прометее. Просто огонь!
- А про Икара не читал? Улёт!
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
atrox | 15.11.2020 14:22
Про Иоанна Крестителя почитайте - отрыв башки!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112757 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 201 / 329| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer