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26.11.2020 06:37 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
РСФСР, 1920–е
1280x922, 366 Kb / РСФСР, СССР, плакат, поп, крестьяне, кресло, крест

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