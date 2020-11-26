ещё! выкл. сиськи
« selector: @supershmel, шмеле ты че повторяешься? »
26.11.2020 21:35 | сиськи от selector | комментарии: 4  ↓ 

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комментарии
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Bob Tot | 26.11.2020 21:49
ну что ж вам так впадлу жойреактор убирать
selector | 26.11.2020 22:05
дался вам этот жой, на сиськи смотрите
Bob Tot | 26.11.2020 22:06
selector (22:05), хуй
selector | 26.11.2020 22:08
вспомнил анекдот про кирпич)Bob Tot (22:06),
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