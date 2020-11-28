|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
28.11.2020 19:59 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Если бы коуча попросили рассказать рецепт приготовления борща.
- Борщ приготовить может каждый. Надо просто выйти из зоны комфорта, встать к плите - и начать готовить его.
- Какие ингредиенты нужны для приготовления борща?
- У каждого борща свои неповторимые ингредиенты. Просто возьмите те из них, которые лучше всего Вам знакомы, и начинайте готовить.
- Расскажите о пошаговом рецепте приготовления борща.
- Не существует единых шаблонов. Вы должны сказать себе: да, я смогу, я приготовлю лучший борщ в мире! И шаг за шагом начинать его готовить. Помните, путь в 10000000 парсек начинается с первого шага.
- И всё-таки, с чего надо начинать?
- Начинать следует с принятия решения. Самое важное при принятии решения - это целеполагание. Вы должны четко поставить перед собой цель: борщ должен быть приготовлен. А навыки и умения придут к Вам сами.
- Не совсем понятно, какие все же действия необходимо предпринять, чтобы приготовить борщ.
- Не ждите Волшебную таблетку. Просто вставайте к плите и не бойтесь пробовать. Вы сами должны найти
решение.
- Что вы пожелаете начинающим поварам?
- Верьте в себя. Это самое главное.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 112983 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 243 / 331| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————