28.11.2020 19:59 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Если бы коуча попросили рассказать рецепт приготовления борща.

- Борщ приготовить может каждый. Надо просто выйти из зоны комфорта, встать к плите - и начать готовить его.

- Какие ингредиенты нужны для приготовления борща?

- У каждого борща свои неповторимые ингредиенты. Просто возьмите те из них, которые лучше всего Вам знакомы, и начинайте готовить.

- Расскажите о пошаговом рецепте приготовления борща.

- Не существует единых шаблонов. Вы должны сказать себе: да, я смогу, я приготовлю лучший борщ в мире! И шаг за шагом начинать его готовить. Помните, путь в 10000000 парсек начинается с первого шага.

- И всё-таки, с чего надо начинать?

- Начинать следует с принятия решения. Самое важное при принятии решения - это целеполагание. Вы должны четко поставить перед собой цель: борщ должен быть приготовлен. А навыки и умения придут к Вам сами.

- Не совсем понятно, какие все же действия необходимо предпринять, чтобы приготовить борщ.

- Не ждите Волшебную таблетку. Просто вставайте к плите и не бойтесь пробовать. Вы сами должны найти

решение.

- Что вы пожелаете начинающим поварам?

- Верьте в себя. Это самое главное.