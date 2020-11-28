ещё! выкл. сиськи
« selector: https://clck.ru/SBUVf »
28.11.2020 19:59 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Если бы коуча попросили рассказать рецепт приготовления борща.
- Борщ приготовить может каждый. Надо просто выйти из зоны комфорта, встать к плите - и начать готовить его.
- Какие ингредиенты нужны для приготовления борща?
- У каждого борща свои неповторимые ингредиенты. Просто возьмите те из них, которые лучше всего Вам знакомы, и начинайте готовить.
- Расскажите о пошаговом рецепте приготовления борща.
- Не существует единых шаблонов. Вы должны сказать себе: да, я смогу, я приготовлю лучший борщ в мире! И шаг за шагом начинать его готовить. Помните, путь в 10000000 парсек начинается с первого шага.
- И всё-таки, с чего надо начинать?
- Начинать следует с принятия решения. Самое важное при принятии решения - это целеполагание. Вы должны четко поставить перед собой цель: борщ должен быть приготовлен. А навыки и умения придут к Вам сами.
- Не совсем понятно, какие все же действия необходимо предпринять, чтобы приготовить борщ.
- Не ждите Волшебную таблетку. Просто вставайте к плите и не бойтесь пробовать. Вы сами должны найти
решение.
- Что вы пожелаете начинающим поварам?
- Верьте в себя. Это самое главное.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112983 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 243 / 331| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer