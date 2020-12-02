ещё! выкл. сиськи
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02.12.2020 20:16 | интересное от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Обрушился радиотелескоп "Аресибо", одна из важнейших точек наблюдения за космическим пространством. Всё началось еще в 2017 году, когда 20 сентября ураган сильно его повредил. Судя по всему, уже тогда на нем поставили крест, так что вчерашнее было просто финалом. Теперь схожих осталось два - российский РАТАН-600 и китайский "Тьяньян".
https://yuripasholok.livejournal.com/13150600.html
2048x1364, 585 Kb / радиотелескоп, Аресибо

комментарии
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Safich | 02.12.2020 20:40
Печально, что осталось только два таких... хорошо, что один наш.

На секунду представил, что бы творилось в комментариях (да хотя бы тут), если обрушился российский телескоп...
supershmel | 02.12.2020 21:30
Safich (20:40), чей наш?
supershmel | 02.12.2020 21:36

Safich | 02.12.2020 21:51
supershmel (21:30), Крым?)
supershmel | 02.12.2020 22:20
Safich (21:51), дай бох
Safich | 02.12.2020 22:29
supershmel (22:20), Босх
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