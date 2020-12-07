ещё! выкл. сиськи
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07.12.2020 11:30 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

480x546, 21 Kb / клавиатура, нижмите, f1, Del

комментарии
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kikos | 07.12.2020 12:09
и чё... в чём прикол?
Polina | 07.12.2020 12:16
здесь надо чтобы было вот это лицо BLOG:)146097
kikos | 07.12.2020 12:20
Шаганэ, расшифруй его мысли.
WWWolfy | 07.12.2020 12:24
kikos (12:09),
"Клавиатура не обнаружена,
нажмите F1 чтобы продолжить, Del чтобы войти в настройки"
kikos | 07.12.2020 12:30
Говорила мне мама, учи английский...
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