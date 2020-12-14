ещё! выкл. сиськи
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14.12.2020 15:16 | картинки от xahgmah | комментарии: 2  ↓ 
Набрел на мемасик за май 2015го
Че теперь скажете, россияне :-)
600x469, 122 Kb / политота, терешкова

комментарии
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mxx | 14.12.2020 15:37
BLOG:)82379
баян. вот что скажут
xahgmah | 14.12.2020 16:23
mxx (15:37), я ж написал, май 2015го
Просто в свете новостей, мем заиграл новыми красками :-)
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