ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/3pg4RwS »
21.12.2020 18:59 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Случай в ФСБ.

— Алло, это прачечная?
— Хуячечная...
1080x884, 106 Kb / ФСБ, премия, Навальный

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
mxx | 21.12.2020 19:23
https://meduza.io/feature/2020 ... to-otravit-cheloveka-novichkom

selector | 21.12.2020 19:30
Блевотина. Это наверно он из сбсб всем названивает
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113464 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 237 / 329| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer