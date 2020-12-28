ещё! выкл. сиськи
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28.12.2020 19:16 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Пражские астрономические часы, установленные в 1410 году, являются третьими по возрасту астрономическими часами в мире и самыми старыми часами, которые все еще работают.
864x1080, 286 Kb / часы, Прага, снег, астрономические часы

комментарии
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WWWolfy | 28.12.2020 19:59
так их чинят постоянно и восстанавливают
nifeus | 28.12.2020 21:49
там родных деталей уже давно нет
supershmel | 28.12.2020 22:13
WWWolfy (19:59), nifeus (21:49), ебать вы восстановители реставраторы на пару. таки еще ваши деды чинили выходит
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