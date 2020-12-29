ещё! выкл. сиськи
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29.12.2020 21:25 | картинки от Лелик | комментарии: 3  ↓ 

640x752, 99 Kb / ракеты, петарды, салют, тампоны

комментарии
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supershmel | 29.12.2020 21:30
тампоны дороже петард, а тут еще и древко использовано! чёт сверх разум какой то или скорее поделка в школу от яжематери
selector | 29.12.2020 21:39
а я хз что дороже - ни то не другое не покупал
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и яжмать до такого никогда...
supershmel | 29.12.2020 21:55
selector (21:39), https://market.yandex.ru/searc ... ock=0&local-offers-first=0
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