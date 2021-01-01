01.01.2021 14:20 | тексты от sgn | комментарии: 3 ↓ от немного о чужих итогах года. Они выглядели приблизительно так: делились на пессимистичный и оптимистичный и пессимистичный заканчивался так:

Мы попали в Ад, и нас жарят черти.

Оптимистичные были с вариантами:

. Не ну плохо, конечно, но живой - значит хороший же год.

. Я в Аду открыл для себя, что боль даже в чём-то приятна. Спасибо году за новые знакомства.

. Я продал своих близких, и поэтому мне отвели в аду специальный котёл для саморазвития - там есть потрясающие устройства для прижигания сосков и расширения отверстий. Я нашёл в это гармонию - это новый мир.

. Я попал в самый низ Ада, но познакомился с правильными чертями, и буквально через 300 оргий, где меня дербанили по-всякому, я смог им понравится, и теперь я уже главный надсмотрщик своего сектора, и даже управляю чертями. Ну да, приходится продолжать оргии, но зато я много где бывал.

sgn, shaggy_nik, итоги года

