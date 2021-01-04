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04.01.2021 19:11 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Пьер Карден в скафандре астронавта "Appollo 11", 1969 год, США
Начав у Диора, он в 1950 году основал свой дом, который один из первых начал продвигать стиль "унисекс" и джинсы как универсальную одежду для всех. Он разрабатывал дизайн для астронавтов НАСА, советской балерины Майи Плисецкой и "Битлз", первым снизил цены на свою одежду и парфюмерию, став продавать их в обычных универмагах. Он был первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств.
Пьер Карден, скафандр, ч/б, мода, Appollo 11, NASA, США, флаг
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