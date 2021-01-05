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05.01.2021 22:10 | картинки от Лелик | комментарии: 2  ↓ 
в раздумьях: пинуть - не пинуть???
600x584, 45 Kb / кот, муррзик, игрушка, взгляд, фигурка

комментарии
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supershmel | 05.01.2021 22:17
ты хотел написать лизнуть? ну и не игрушка а фигурка скорее
Лелик | 05.01.2021 22:36
supershmel (22:17), с фигуркой спс. а пинуть - лизнуть я не ошибся
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