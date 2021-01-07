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07.01.2021 11:15 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

499x600, 91 Kb / старые газеты, величие, Путин, стратегия 2020, мрот, пенсия

комментарии
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supershmel | 07.01.2021 12:39
пенсия 26к а зп в 2500 зелёных. ему только в полтораха считать как и ранее
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