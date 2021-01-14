ещё! выкл. сиськи
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14.01.2021 11:37 | прочее от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Светоч демократии. Капитолий в ожидании инаугурации нового президента США.Бойцы нацгвардии отдыхают.
639x463, 119 Kb / Капитолий, военные, США, отдых

комментарии
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supershmel | 14.01.2021 12:09
пиздец они там в дерьмократии тупые. надо было отправить на улицу ебашить население, а они отдыхают лежат хаты не отрабатывают
WWWolfy | 14.01.2021 12:58
А где-то плачет одинокий пластиковый стаканчик..
Berencev | 14.01.2021 13:14
Лежбище "морских котиков"
dimas | 14.01.2021 13:26
Это республиканцы в вентиляцию усыпляющий газ пустили.
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