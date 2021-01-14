|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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14.01.2021 11:46 | интересное от IRS12 | комментарии: 0 ↓
Эта картина, изображающая молодую женщину, кормящую грудью старика в тюремной камере, недавно была продана за 30 миллионов евро. Картина может показаться извращенной, но история, стоящая за ней, взята из исторических записей. Беднягу приговорили к "голодной смерти" за кражу буханки хлеба во время правления Людовика XIV во Франции. Эта женщина была его единственной дочерью и единственной посетительницей его камеры. Ей разрешалось навещать его ежедневно, но ее тщательно обыскивали, так что никакой еды не приносили. Когда через 4 месяца мужчина все еще выжил без потери веса, власти были озадачены и начали шпионить за ней в камере и, к своему крайнему удивлению, обнаружили, что она кормит грудью своего отца на полную катушку, делясь молоком своего ребенка. Тогда судьи, поняв сострадание и любовь женщины к своему отцу, простили отца и освободили его.
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