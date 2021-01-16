ещё! выкл. сиськи
« sgn: @Vintorezz, Dahr. он же Даня Кузьмичёв »
16.01.2021 07:02 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало негативную реакцию у пользователей мессенджера.
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