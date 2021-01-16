ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @IRS12, бледное желе »
16.01.2021 13:30 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Глядя на улицы, можно подумать, что улицы наняли убирать айтишнегов-аутсорсеров.
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Nick7rus | 16.01.2021 14:26
Плюс
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