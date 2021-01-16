ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @IRS12, бледное желе »
16.01.2021 16:09 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
БОГ: примерно 70-80 лет. Думаю,
тебе должно хватить.
ЧЕЛОВЕК: хм, ну что, наверное
мне...
БОГ: ты будешь без сознания 1/3
этого времени
ЧЕЛОВЕК: ..эээ
БОГ: Наклоняется* Это будет
твоя любимая часть
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