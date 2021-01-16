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16.01.2021 18:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Звезда Смерти: Начало


МАЗ-543 буксирует бак для жидкого водорода на космодроме Байконур
744x892, 151 Kb / МАЗ-543, бак, космодром, Байконур, ч/б, ссср

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