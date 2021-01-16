ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @IRS12, бледное желе »
16.01.2021 18:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
ТК-208 «Дмитрий Донской» — советский и российский тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула»
1920x1279, 401 Kb / подлодка, подводная лодка, Дмитрий Донской, тяжелый атомный ракетный подводный крейсер, акула

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 114064 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 247 / 334| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer