ещё! выкл. сиськи
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19.01.2021 15:57 | сиськи от Polina | комментарии: 4  ↓ 

831x1695, 157 Kb / картина, женщина, накидка, воды, небо, камень, Вильям-Адольф Бугро

комментарии
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Chelik | 19.01.2021 17:02
Спасибо. Без фотошопа!
Murrzik | 19.01.2021 17:19
Chelik (17:02), огорчу немножко. Это могло быть полностью нарисовано в фотошопе. Изначально :)
Polina | 19.01.2021 17:24
Murrzik (17:19), Вильям-Адольф Бугро (1825-1905) - тогда небыло фотошопа
Murrzik | 19.01.2021 17:30
Polina (17:24), кисти были? Значит фотошоп)
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