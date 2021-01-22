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22.01.2021 09:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1242x1480, 239 Kb / США, съезд, партия, коммунизм, линкольн, Ленин, Маркс, Чикаго, ч/б

комментарии
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berry | 22.01.2021 10:04
ээх... им повезло, срань эта не прижилась у них...
(уровень развития тех мест где "прижилась" зараза - сам за себя говорит)
Vintorezz | 22.01.2021 10:08
Как ты так определил, в 60...70х союз обогнал сша
berry | 22.01.2021 10:12
Vintorezz (10:08), ага, и сдох... )
berry | 22.01.2021 10:13
Vintorezz (10:08), и все остальные "очаги" по миру тоже или сдохли или в конвульсиях...
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